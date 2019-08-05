المدينة المنورة ٤ ذو الحجة 1440هـ الموافق ٥ أغسطس 2019م واستواصل جوازات منطقة المدينة المنورة تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.وأكد مدير الجوازات بمنطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري استمرار العمل بمختلف الإدارات والشُّعَب التابعة للجوازات بالمنطقة خلال إجازة عيد الأضحى، لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.ودعا العميد المطيري المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية مثل (أبشر - مقيم) التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات وكذلك تسليم جواز السفر للسعوديين المنفذة من خلال خدمة أبشر مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك// انتهى //22:05ت م0295