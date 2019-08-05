الدرب ‪04 ‬ ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم عددًا من مشاريع ‫بلدية المحافظة، وذلك في إطار جولات تشمل مختلف المرافق والمشاريع التنموية . ‬واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح من رئيس بلدية الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي عن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها ، حيث اطلع ميدانياً على مراحل سير العمل ونسب الإنجاز التي وصلت إليه .وشملت الجولة مشروع إنشاء مقبرة نموذجية بالدرب وكذلك إنشاء ملعب رياضي للشباب ، كما تم الوقف ميدانيًا على مشروع إنشاء مصدّ ، و كذلك طريق لمجمع المدارس الجديد بالدرب ، ومنتزة الدرب العام بالمديري ، إلى جانب تفقد استعدادات مسلخيْ البلدية لاستقبال الأضاحي ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك .وأكد محافظ الدرب أن الجولة جاءت بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وسمو نائبه ، مُشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد ومتابعة المشروعات المتعثرة وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.// انتهى //22:09ت م0298