الكويت 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.وجدد المصدر موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب والعنف, مؤكدا وقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر في جهودها للحفاظ على أمنها ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب المصري الشقيق، داعيًا المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة.واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //22:10ت م0300