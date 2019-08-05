حجـة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستمكنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم من تحرير مواقع إستراتيجية شرق مدينة حرض في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.وأفاد موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني حررت سلسلة جبل "مبعوثة" الإستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض شمالي المحافظة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، التي لاذت بالفرار.وساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش في الهجوم، واستهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا القادمة إلى منطقة المواجهات.وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.// انتهى //22:13ت م0302