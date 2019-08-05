الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تنفيذ خطة العمل الميداني التي أعدها لإجازة عيد الأضحى المبارك بتكليف عدد كاف من الأعضاء الميدانيين للعمل في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والميادين.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين أن خطة الفرع تضمنت تكليف الأعداد المناسبة للعمل في جميع المواقع التي تحتاج إلى تواجد أعضاء الهيئة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعاون في خدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.وأشار الحسين إلى أن خطة الفرع تتضمن أيضاً توزيع المواد التوعوية والتوجيهية من مطبوعات الرئاسة العامة على المواطنين والمقيمين، مع استمرار تكثيف المصليات المتنقلة في الأماكن العامة وغيرها من المناشط والفعاليات التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خدمة للمجتمع.// انتهى //22:53ت م0315