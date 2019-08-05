بريدة ‪04 ‬ ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأكد مدير جوازات منطقة القصيم اللواء مساعد بن راشد الرومي ، استمرار العمل بإدارة جوازات القصيم ببريدة، وإدارة جوازات محافظة عنيزة ومحافظة الرس ، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك, باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر منصات الخدمات الإلكترونية " أبشر – مقيم " .وأوضح اللواء الرومي أن الإدارات ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين من ‪الساعة ٨ صباحا‬ إلى الساعة 2:30 مساء خلال أيام الإجازة ويكون استقبال المراجعين للذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال الإجازة, مشيرًا إلى أهمية استفادة المواطنين والمقيمين من خدمات الجوازات الإلكترونية " أبشر "، مقيم» التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.// انتهى //22:54ت م0316