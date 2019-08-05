بغداد 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي ديالى ونينوى.وتنفذ العملية الامنية التي تشمل أجزاء من محافظة ديالى الواقعة شمال شرقي بغداد, وأخرى جنوب محافظة نينوى, بإشراف مباشر من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي وصل مع عدد من الوزراء الأمنيين والقادة العسكريين إلى محافظة ديالى صباح اليوم لمتابعة مجريات العملية التي اطلق عليها اسم " عملية إرادة النصر الثالثة".وتشارك في العملية التي تشمل مناطق تقع شمال قضاءي المقدادية وخانقين وناحية جلولاء ومناطق أخرى بجنوب محافظة نينوى, قوات برية مشتركة بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية العراقيين فضلا عن طيران التحالف الدولي.// انتهى //23:00ت م0318