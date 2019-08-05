الأمم المتحدة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في إل باسو بولاية تكساس يوم أمس ، معرباً عن غضبه إزاء إطلاق النار الجماعي في دايتون بولاية أوهايو بعد ساعات فقط من الهجوم الأول.وقدم المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان نشر اليوم، تعازي الأمين العام للأمم المتحدة لعائلات الضحايا، معرباً عن تضامنه مع الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك شعبا وحكومة، حيث كان هناك عدد من المواطنين المكسيكيين بين القتلى والجرحى في هجوم إل باسو.وأكد دوجاريك أن الأمين العام شدد على ضرورة أن يعمل الجميع معا لمواجهة العنف المتجذر في الكراهية والعنصرية وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز.يذكر أنه لقي عشرون شخصا مصرعهم وجرح العشرات في حادث إطلاق للنيران في متجر في إل باسو، فيما أودى هجوم دايتون بحياة تسعة آخرين.// انتهى //23:02ت م0319