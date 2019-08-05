عـدن 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأدانت اليمن اليوم بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، و راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.وجددت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب وفي كل ما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها.ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، معربةً عن خالص العزاء وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر وأسر الضحايا, متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //23:07ت م0320