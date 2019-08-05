الرباط 04 ذو الحجة 1440 ه موافق 05 اغسطس 2019 م واستمكنت البحرية الملكية المغربية من إنقاذ 424 مهاجرًا غير شرعي، أغلبهم من بلدان جنوب الصحراء في عرض مياه البحر الأبيض المتوسط.وأفادت وكالة الأنباء المغربية اليوم، نقلاً عن مصدر عسكري قوله إنه يوجد بين المهاجرين 53 امرأة و16 طفلاً كانوا يواجهون صعوبات على متن عدة مراكب مطاطية تقليدية.وأضاف المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم وكان بعضهم في حالة صحية متدهورة، قد تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات خفر السواحل، قبل إعادتهم سالمين إلى مختلف موانئ شمال المغرب.//انتهى //23:09ت م0321