الطائف 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسبدأت اليوم في سوق عكاظ الـ13 ، ضمن "موسم الطائف" أولى المراحل النهائية للمنافسة على جائزة شاعر عكاظ للشعر العربي الفصيح ، وقد تم ترشيح 22 شاعراً لهذه المرحلة من معظم الدول العربية .وأعلن المتحدث الرسمي لجائزة شاعر عكاظ الدكتور سعود اليوسف ، أن الشعراء الـ 22 الذين رُشحوا ممن انطبقت عليهم شروط الترشح ، مشيراً إلى أنه جرى استبعاد بعض المرشحين بسبب اعتذارهم عن الحضور لعدم ملاءمة توقيت المسابقة مع التزاماتهم الأخرى ، وأنه تم استبدال الشعراء الثلاثة الذين اعتذروا بثلاثة آخرين .وبين الدكتور اليوسف أن الجائزة هذا العام أخذت منحنًا جديدًا أضفى مزيدًا من التشويق على الجائزة ، إذ ستُسجَّل حلقات تلفزيونية ، وفي الختامي سيعلن اسم شاعر عكاظ ، ويقلَّد بردة شاعر عكاظ ، ويعلن كذلك اسم الشاعرين : الثاني والثالث.وخلُص المتحدث الرسمي لجائزة شاعر عكاظ في حديثه بشكر الشركاء في جامعة الطائف ، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، على دورهم الداعم في تطوير هذه المسابقة.يذكر أن الشعراء المتأهلين هم: إبراهيم بن أحمد بن مطاعن حلوش من المملكة العربية السعودية ، والدكتور حازم مبروك عطية أبو زيد من جمهورية مصر ، والشاعرحسن بن عبده بن علي صميلي من المملكة العربية السعودية ، وحسن العسكري ياسر مقداد من لبنان ، وخالد بودريف من المغرب ، وشتيوي بن عزام بن شتيوي الغيثي الشمري من المملكة العربية السعودية ، والدكتوره شفيقة وعيل من الجزائر ، وشيماء محمد حسن رمضان حسن من مصر ، وطلال بن سليم بن صرّوخ الصلتي من سلطنة عمان ، وعبدالله محمد عبدالله عبيد من اليمن ، و عبدالله بن موسى بيلا من بوركينا فاسو ، وعبدالله هادي ناجي بن ناجي من اليمن ، وعبلة غسان محمد خالد جابر من الأردن ، وقيس طه محمد قوقزة من الأردن ، ولطيفة حساني من الجزائر ، ومبارك سيد أحمد عبداللطيف من مصر ، ومحمد بن إبراهيم بن محمد يعقوب من المملكة العربية السعودية ، ومحمد أحمد حسن سالم من جمهورية مصر ، ومحمد إدوم أب من موريتانيا ، ومحمد حامد عبدالله العياف من الأردن ، ومحمد بن سيف بن حماد العَبري من سلطنة عمان ، ومنى حسن محمد الحاج من السودان.// انتهى //23:39ت م0327