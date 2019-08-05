مكة المكرمة في 04 ذو الحجة 1440 ه الموافق 05 أغسطس 2019 م واستنفذ إدارات التوجيه في المسجد الحرام حاليا برنامج " أطياف " الذي يهدف إلى اللقاء بالعلماء والدعاة من ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم وإطلاعهم على ما تقوم به الإدارات التوجيهية والإرشادية من أعمال ومهام .وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح أن البرنامج الذي يستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الحالي 1440هـ استضاف عدداً من الوفود من دولة (سريلانكا وباكستان ونيجيريا وماليزيا وأندونيسيا وغينيا كوناكري وإثيوبيا ومصر والنيجر) وأطلعهم على ما تقوم به الإدارات التوجيهية والإرشادية من أعمال ومهام خلال موسم الحج .وأشادت الوفود بما تقدمه المملكة من عناية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام، وحرصها في كل عام على توفير المزيد من الخدمات والإمكانات والتسهيلات لهم، ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية مشمولة بالرعاية الكاملة والاهتمام البالغ طيلة تواجدهم في الديار المقدسة ، مؤكدين أن كل مسلم يفخر ويعتز بما توليه حكومة وشعب هذه البلاد المباركة، من عناية بوفود الرحمن وحرص القيادة الرشيدة على تسخير كامل الطاقات الآلية والبشرية والمادية، وتطويع التقنية الحديثة والمتطورة لتوفير أفضل وأرقى الخدمات للحجاج منذ وصولهم حتى مغادرتهم، وفي نهاية اللقاء تم تكريم الوفد بالهدايا التذكارية .// انتهى //23:41ت م0328