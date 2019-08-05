عرعر 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستواصل جوازات منطقة الحدود الشمالية تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المباركوأكد مدير جوازات المنطقة المكلف العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي استمرار العمل بمختلف الإدارات التابعة للجوازات بالمنطقة خلال إجازة عيد الأضحى , لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية ،مبيناً أن ساعات العمل أيام الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف مساءً .ودعا "الماضي" المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ” أبشر . مقيم ” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة// انتهى //23:41ت م0329