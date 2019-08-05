الخرطوم 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأعربت السودان عن إدانتها واستنكارها الكاملين لجريمة التفجير الإرهابي الجبان الذي وقع بالقرب من معهد الأورام بالقاهرة وخلف عشرات القتلى والجرحى .وتقدمت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، بخالص التعازي لأسر الضحايا ولشعب وحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة.وجددت السودان كامل تضامن السودان مع مصر في مواجهة محاولات الإرهاب اليائسة التي من المؤكد أنها لن تنال من الاستقرار والأمن والتنمية التي تنعم بها .// انتهى //23:53ت م0333