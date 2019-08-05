سياسي / خلية الإعلام الأمني العراقية تعلن حصيلة اليوم الأول للعملية الأمنية بمحافظة ديالى
الاثنين 1440/12/4 هـ الموافق 2019/08/05 م واس
بغداد 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن تدمير 8 أوكار للإرهابيين في إطار المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" التي أطلقتها قوات عراقية مشتركة في قاطع عمليات محافظتي ديالى ونينوى صباح اليوم , لملاحقة خلايا وفلول تنظيم" داعش" الإرهابي .
وبينت الخلية بأن هذه القوات تمكنت من تفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة, كما ألقت القبض على 17 من المشتبه بهم, خلال العملية التي مازالت مستمرة .
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