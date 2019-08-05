بغداد 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن تدمير 8 أوكار للإرهابيين في إطار المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" التي أطلقتها قوات عراقية مشتركة في قاطع عمليات محافظتي ديالى ونينوى صباح اليوم , لملاحقة خلايا وفلول تنظيم" داعش" الإرهابي .وبينت الخلية بأن هذه القوات تمكنت من تفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة, كما ألقت القبض على 17 من المشتبه بهم, خلال العملية التي مازالت مستمرة .// انتهى //23:54ت م0334