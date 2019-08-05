جدة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى : علمنا بنبأ حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وأسر الضحايا والشعب الأمريكي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه.// انتهى //23:59ت م0335