الطائف 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واساحتضن سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشر أحدث الأجنحة التي تعزز قيمة التراث ومكانة الحضارة العربية "ساحة العلماء" التي يتعرف من خلالها الزوار على سيرة لمجموعة من علماء العرب .ويتعرف الزوار من خلال الجناح على مجموعة من العلماء الذين تركوا أثراً كبيراً في مختلف العلوم وساهموا في وضع بصمة في مسيرة العلوم والإنسانية تتوارثها الأجيال، كنموذج ومثال لأهمية الابتكار ، والاطلاع والإبداع، وفي اتساق وتناغم مع أهداف موسم الطائف الرامي لتعزيز مكانة الحضارات التاريخية .وتتكون ساحة العلماء من عدد من الغرف، منها غرفة الأحاجي الثلاثة التي تتضمن مسابقات تتعلق بمعلومات ثرية عن العلماء، وفي قالب شيق وتنافسي، ينتقل فيها المتسابق عبر المراحل حتى يصل إلى مكتبة المعرفة لمشاهدة أمتع التفاصيل اليومية مع نظارات الواقع الافتراضي .كما يتم عبر الجناح من خلال الانتقال إلى ساحة التعريف بالعالم للاطلاع على سيرة العلماء ومؤلفاتهم ومكتشافتهم، حيث شملت معلومات تفصيلية عن "ابن الهيثم، ابن النفيس، البتالي، ابن خلدون، ابن بطوطة، ابن رشد، ابن الزهر، ابن ماسويه، أبو كامل المصري، محمد الفرازي، يعقوب الكندي، ابن بنان المراكشي".وفي تعزيز لدور التقنية في هذا الشان يتم عرض المجسمات المحاكية بتقنية ثلاثي الأبعاد التي تقدم محتوىً متكاملاً عن العلماء وإنجازاتهم، بالإضافة إلى عرض تمثيلي يجسد شخصيات أربعة علماء، هم "ابن الهيثم، ابن النفيس، البتاني، أبو كامل المصري" .// انتهى //00:09ت م0340