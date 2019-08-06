الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستعادل فريق النصر السعودي مع نظيره الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما اليوم في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.وسجل هدف النصر المغربي حمدالله في الدقيقة 17، وتمكن الوحدة من تحقيق التعادل عن طريق لاعبه البرازيلي ليناردو في الدقيقة 53، وكان النصر قد أنهى منافسات دور المجموعات ثانيا خلف ذوب آهن الإيراني في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارتين وتعادل، بينما حل الوحدة في صدارة المجموعة الثانية مع أربعة انتصارات وتعادل وخسارة.//انتهى//01:04ت م0344