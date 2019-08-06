الطائف 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستفقد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب مساء اليوم فعاليات موسم الطائف التي انطلقت منذ مطلع هذا الشهر، واطلع على سير الفعاليات والنجاح الذي تلقاه .وتجول معاليه في قرية ورد في الردف ، وحديقة الملك فيصل ، وسوق عكاظ.والتقى الخطيب بعدد من أبناء الطائف ومجموعة من السياح الذين كانوا يستمتعون بالفعاليات والعروض الشعبية من مختلف الدول ، كما تحدث إلى العارضين والمشاركين وأثنى على الجهود التي يبذلها الجميع لإنجاح الموسم وإسعاد الناس.كما شملت جولة معاليه سوق عكاظ حيث زار "حي العرب " وجادة عكاظ والسوق التاريخي، وشاهد مع الزوار الفعاليات المختلفة والمطاعم الزائرة من مختلف الدول العربية.وشهدت جميع فعاليات موسم الطائف مصيف العرب بإقبال كبير، حيث جاء الجميع للاستمتاع بالأجواء اللطيفة التي تتميز بها الطائف في هذا الشهر.وقال الخطيب خلال الجولة "إن مواسم السعودية ومن بينها موسم الطائف أعطت فرصا سانحة للمستثمرين في المجال السياحي للمساهمة في إشاعة الفرح بين الناس وتمكينهم من الاستمتاع بما تزخر به بلادهم من فرص سياحية أسهمت المواسم في التشجيع على زيارتها" .وأكد الخطيب أن شراكة القطاع الخاص في الاستثمار في السياحة مسألة استراتيجية، حيث أنها تأتي لتتجاوب مع متطلبات السوق فيما يخص العرض والطلب، كما أنها تزيد فرص التوظيف في مختلف أرجاء المملكة.وقال معاليه : إن الوجهات السياحية في المملكة استطاعت من خلال المواسم أن تجتذب شريحة كبيرة من سياح الداخل وقد شهدنا ذلك في الطائف بعد أن تم توفير الممكنات التي تثري التجربة السياحية للأسرة بأكملها" .ونوه معاليه إلى أن القيادة الرشيدة في بلادنا تؤكد دوما على ضرورة توفير سبل الراحة والسعادة وجودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر"، مشيرًا إلى أنه صدرت حزمة من القرارات التي تؤسس لصناعة سياحية حقيقية، وإن هناك المزيد من القرارات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريبا.وتابع الخطيب حديثه بالقول "إن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله-يؤكدان دوما على أهمية تلمس احتياجات المواطنين والسعي لتلبيتها" .وأثنى معاليه على الدعم والاهتمام الكبير الذي تحظى به السياحة المحلية من القيادة، مؤكداً أن السياحة تمثل منجم ذهب ، حيث أكدت رؤية المملكة ٢٠٣٠ على الاستثمار فيها، ومن هنا جاءت المشاريع السياحية الكبرى، إضافة إلى مواسم السعودية التي يرأس لجنتها العليا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.ودعا الخطيب في ختام حديثه أبناء المملكة للاستمتاع بالفعاليات والأجواء الجميلة في الطائف ، لافتا النظر إلى تزايد الإقبال على الموسم مع بدء إجازة العيد.كما استمع معاليه إلى تقرير متكامل عن الفعاليات التي انطلقت منذ مطلع هذا الشهر ، مؤكداً أن جميع من يعملون في موسم الطائف من القطاعين الحكومي والخاص هم سفراء للسياحة في مصيف العرب، وان نجاح هذه المهمة الوطنية يتطلب أن يحب كل من يؤدي هذا الواجب ما يقوم به من عمل، حيث أن الشغف هو المحفز الأكبر للنجاح.//انتهى//01:35ت م0345