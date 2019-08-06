جدة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

استقبل معالي وزير الدولة ومحافظ ظفار محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي بمكتبه اليوم رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد ومستشار المنظمة سعود الجابري والأمين العام المساعد للأمن السياحي اللواء محمد الحارثى بمناسبة تدشين صلالة عاصمة المصايف العربية لعام ٢٠١٩.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالسياحة والجهود التي تبذلها المنظمة، وأهمية التعاون بين المنظمة والجهات المعنية لإبراز المقومات السياحية في محافظة ظفار لما تحتويه من مواقع سياحية وتاريخية وأثريه متنوعة.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة أنه تم اختيار مدينة صلاله كعاصمة للمصايف العربية لعام 2019م لما تتمتع به من مقومات سياحية تتمثل في البنية التحتية والخدمات السياحية الممتازة والأجواء الرائعة بالإضافة لتوفر أنماط السياحة المختلفة (تاريخية وشاطئية وريفية والاستجمام والترفيه والحفاظ على البيئة وحمايتها)، بالإضافة لما تعيشه سلطنة عمان من أمن وأمان ، مشيرًا بأنه والوفد المرافق له قاموا بجولة تعريفية على أبزر المعالم السياحية والتراثية والبيئية بمحافظة ظفار.

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