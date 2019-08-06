مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسالتقى المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، اليوم ، أفراد الكشافة المساندين في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.ودعا الفهد الكشافة والجوالة إلى أهمية بذل الجهد مع أطقم المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن من مراجعي المستشفى والمنومين فيه ورعايتهم والاهتمام بهم، والاستفادة من المهارات والبرامج التدريبية المتميزة التي تلقوها قبل مباشرتهم للخدمة التطوعية بالمستشفى، والعمل وفق قيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة لتقديم خدمات متميزة، وتوحيد الجهود مع موظفي المستشفى للإسهام في كل ما من شأنه خدمة الحاج.كما زار الفهد يرافقه قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، ومسؤول مجموعة الصحة بالمعسكرات الرائد الكشفي عبدالرحمن عبدالله أبودجين بعض المرضى المنومين بالمستشفى وتمنوا لهم الشفاء العاجل.وأكد المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة في ختام الزيارة أن تلك الزيارة للمرضى تأتي من واقع شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه فئات تستحق الدعم والمساندة حتى يتحقق مفهوم الجسد الواحد في تلمس المسلم احتياجات أخيه وإعانته على تحمل مشقة وألم المرض وتداعياته.// انتهى //01:42ت م0347