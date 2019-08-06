القاهرة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسقدّم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي التعزية لجمهورية مصر العربية في ضحايا حادث التفجير الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني بوسط القاهرة، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات.وأعرب السلمي في بيان له اليوم عن خالص التعازي والمواساة للشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.// انتهى //02:01ت م0348