الحديدة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستواصل ميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تكثيف خروقاتها للهدنة والمساعي الأممية، بتصعيدها القتالي في محافظة الحديدة غرب اليمن.وقال موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية " إن ضمن عمليات تصعيدها، دفعت ميلشيا الحوثي المتمردة بتعزيزات قتالية نحو مديرية حيس جنوب المحافظة، بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع قوات الجيش اليمني ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية".وأضاف الموقع أن ميلشيا الحوثي شنت قصفًا مكثفا بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية الثقيلة، على مواقع وتمركز قوات الجيش الوطني شرق وشمال المديرية.وفي مدينة الحديدة قصفت الميلشيا مواقع قوات الجيش اليمني شرق مدينة الصالح ومواقع أخرى محيطة، واستخدمت الميلشيا قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر، وسلاح "البيكا" وأسلحة رشاشة متوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 ، كما استخدمت الميلشيا عمليات القنص لجنود وأفراد قوات الجيش الوطني في ذات المناطق.// انتهى //03:45ت م0349