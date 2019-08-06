الرياض 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في القاهرة .أمير الشرقية يشيد بتجربة إنشاء "المتحف المائي" في شاطئ نصف القمر.وزير الداخلية يتفقد المسجد الحرام ويتابع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وزير الداخلية يرعى ندوة "الحج الذكي".أمير الحدود الشمالية يجتمع بوكلاء الإمارة والمستشارين.أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي.آل الشيخ يستقبل نائبة الوزير للشؤون الدينية بمكتب رئيس وزراء ماليزيا.بنتن يفتتح أعمال ندوة الحج الكبرى "الإسلام تعايش وتسامح".الربيعة: المملكة بلد إسلامي متأصل في الذاكرة الإنسانية.سفير خادم الحرمين يودع بعثة الحج الرسمية المصرية.سفارة المملكة في بروكسل تصدر (3292) تأشيرة حج."الأحوال المدنية" تتيح إلغاء تصريح الحج إلكترونياً .وصول 1.687.226 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ .هيئة تطوير مكة تبدأ بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة.وزارة العمل: 4 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص.مدير الأمن العام يتفقد ميقات السيل الكبير ومركز البهيته الأمني .الجوازات تصدر سبعة قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج.إجراء 17 عملية قلب مفتوح و387 "قسطرة" لضيوف الرحمن .حاج سوري يثمن للمملكة رقي الخدمات الصحية المقدمة للحجاج.«الصحة» : إنقاذ حاجة تركية من تسمم في الدم.إغلاق 10 منشآت غذائية وإتلاف 28 طناً من المواد الغذائية بالعاصمة المقدسة."التأمينات الاجتماعية": الموافقة على تعديل سن التقاعد للمرأة.المالكي يستعرض جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن.قرقاش: ماذكرته صحيفة التايمز يؤكد ارتباط الدوحة بالإرهاب.بريطانيا تنضم إلى المهمة البحرية الأمنية الدولية في الخليج بقيادة واشنطن.ترمب يطالب بسن قانون لمراجعة خلفيات مشتري الأسلحة.// يتبع //06:03ت م0003