وذكرت صحيفة " الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( رسالة إلى العالم ) : مرة أخرى، تؤكد المملكة أن خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، شرف كبير، لا يضاهيه شرف آخر، تُسخر له كل الإمكانات البشرية والمادية اللازمة، وتتفانى في أداء هذه المهمة 24 ساعة في اليوم، و365 يوماً في العام، راجية الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى.وأضافت " يتعاظم اهتمام المملكة بمواسم الحج عاماً بعد آخر، وفي كل موسم، تعلن حكومة خادم الحرمين الشريفين عن مبادرات ومشروعات وخطط، لتطوير الأداء العام للأماكن المقدسة، وتعزيز الخدمات المقدمة للحجيج، لتكون على أعلى مستوى ممكن، وهذا ما ألمح إليه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، الذي أعلن خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس، البدء بتحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية، تلبي حاجة الحجيج، فضلاً عن الإعلان عن حزمة مشروعات أخرى جديدة، تندرج ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي وعدت باستقبال نحو 30 مليوناً من ضيوف الرحمن كل عام، من بينهم 5 ملايين حاجٍ".واستطردت بأنه لعل أهم ما أكد عليه الأمير خالد الفيصل، في المؤتمر الصحافي، أن المملكة جادة في تعزيز أنظمة الحج، ومنع التلاعب والعشوائية فيه، واقتصاره على من يحملون تصاريح رسمية، وهو ما يفسر إعادة أكثر من 144 ألف مركبة غير نظامية تحمل حجاجاً، وإلقاء القبض على 15 شخصاً ينقلون الحجاج بطريقة مخالفة، وإغلاق 181 مكتب حج وهمياً.وذكرت بأن المؤتمر الصحافي، لم يخلُ من تأكيدات واضحة، بأن المملكة لن تنزلق إلى مستويات من المهاترات والجدال، قد تشغلها عن القيام بخدمة ضيوف الرحمن، بالشكل الذي ترتضيه أمام الله تعالى، وكان حديث الأمير خالد الفيصل واضحاً ومباشراً، عندما علق على العقبات التي تضعها حكومة قطر أمام مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج، بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين مسؤولة عما تفعله، وليس عما يفعله الآخرون، وأتبع ذلك بعبارة، هي بمثابة "مبدأ" تسير عليه البلاد، عندما قال: "فتحنا أبوابنا وقلوبنا وجميع جوارحنا لاستقبال الحجاج من أي مكان، فنحن نخدمهم سواسية، وأهلاً بهم في الديار المقدسة".وأشارت إلى أن حديث الفيصل يبعث برسالة مهمة، للعالم أجمع، تؤكد أن المملكة لن تتوانى في خدمة ضيوف الرحمن من جميع أجناس الأرض، وأنها لا تفرق بين مسلم وآخر في أداء الشعائر، أو جنسية وأخرى، إيماناً منها بأن الجميع سواسية أمام الله، وأنها ستبقى على هذا المنهاج، مهما حاول البعض جر المملكة إلى منزلقات، تعمل على تسييس الحج، وهذا ما لا تقبل به المملكة، وتقف له بالمرصاد.// يتبع //06:03ت م0004