وذكرت صحيفة " عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الحج الذكي ) : أن 15 ثانية لإنهاء إجراءات السفر لضيوف الرحمن، هذا ما أصبحت عليه صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فهناك خلية نحل لا تعرف الهدوء وحركة دؤوبة وسير عمل بسرعة ودقة، فلا تتجاوز الرحلة الواحدة 20 دقيقة لكافة الحجاج، بمعدل ربع دقيقة لكل حاج.وذكرت أن جاهزية قوة جوازات الحج بالمطار تأتي في الصف الأول في تقديم الخدمات وبقدرات عالية في كيفية استقبال الحجاج والترحيب بهم بأكثر من 8 لغات، فضلا عن زيادة منصات الجوازات من 140 إلى أكثر من 200 منصة، إلى جانب مشاركة جميع القطاعات الحكومية لخدمة الحجاج.وأشارت إلى أن البدائل الذكية دخلت حيز التنفيذ، بإلغاء كرت الحاج الذي يعبأ في الطائرات قبل نزوله أرض المطار، إلى جانب مبادرة «طريق مكة» التي يستفيد منها هذا العام 225 ألف حاج وحاجة من 5 دول وهي: تونس وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، والتي تمكن الحاج من تجاوز الإجراءات والانتقال مباشرة إلى الحافلات لنقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.واستعانت وحدة مكافحة التزوير في منافذ الدخول بجهاز «عين الصقر» للفحص الفوري على الجوازات، كما امتدت الخدمات الذكية من الطائرة إلى المطار وصولا إلى العاصمة المقدسة التي دخلت مرحلة التحول الرقمي.// يتبع //06:03ت م0005