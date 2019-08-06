نجران 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن المدارس المطبقة للطفولة المبكرة بالمحافظة ومركز الوديعة، التي سوف تستقبل الطلاب والطالبات بداية العام الدراسي الجديد، وتشمل خمس مدارس هي مدرسة الابتدائية الثانية، والابتدائية الرابعة، والابتدائية العاشرة، والروضة الأولى، والابتدائية الأولى بالوديعة.وأوضح مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا، أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودته والاستثمار الأمثل للمباني المدرسية، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، كما تسند الحصص التعليمية في مدارس الطفولة المبكرة لمعلمات يقمن بتدريس الطلاب والطالبات في فصول دارسيه منفصلة ومجهزة بالأثاث والأجهزة المناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية للمرحلة العُمرية.وأشار عقالا إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تتميز بسهولة انضمام الأطفال من البنين والبنات في سن مبكرة حيث يتم قبول الأطفال من سن 4 سنوات ويستمر فيها الدراسة حتى سن 9 سنوات متممين بذلك مرحلة رياض الأطفال والتمهيدي والصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية.// انتهى //07:20ت م0007