بيروت 5 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 6 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتصاعد وتيرة التوتر على الساحة السياسية بعد سقوط كل المبادرات واقتراحات الحلول لاحتواء تداعيات حادثة قبرشمون فيما لم يطرأ اي بجديد بخصوص عقد جلسة لمجلس الوزراء.وأخبرت عن إعلان وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس عن أن حركة حسم التي تعتبرها السلطات الذراع العسكرية لجماعة الأخوان المسلمين هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة بانفجار القاهرة الذي وقع ليلة الأحد ـ الإثنين والذي أسفر عن وقوع 20 قتيلاً.وأشارت صحف الثلاثاء إلى استئناف قوات النظام السوري شن الغارات الجوية وقصف بالبراميل المتفجرة على مناطق عدة في أدلب ومحيطها مما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.وتحدثت عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس سجن عوفر غرب رام الله وقامت بممارسة كل أشكال التعذيب لعشرات المعتقلين فيما يواصل مئات المعتقلين الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام منذ حوالي الشهر تنديدا بالمعاملة العنصرية لهم من قبل قوات الاحتلال.وأوردت إعلان بريطانيا أمس انضمامها إلى مهمة بحرية أمنية دولية بقيادة أمريكية في الخليج لحماية أمن الشحن.وتطرقت صحف لبنان الى إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطاب متلفز له أمس نزعة العرق الأبيض والتطرف والعنصرية وقال إن مرتكبي عمليات القتل الجماعية يجب اعدامهم بسرعة.// انتهـى //08:36ت م0009