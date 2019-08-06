طرابلس 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليومبالأوضاع العسكرية في البلاد، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى خلال قصف سلاج الجو للجيش الليبي في منطقة مرزق جنوبا.ونوهت الصحف إلى الجهود الأممية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمى للمناطق المضررة في ليبيا ، مشيرة إلى تقديم البرنامج العالمى لأكثر من 1200 سلة غذاء للأسر فى مدينة الكفرة جنوبا ، مبينة أن هذه المساعدات قدمت بمساعدة جمعية الهلال الأحمر .وتطرقت إلى دعوة الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية إلى التوقف عن استهداف المناطق السكنية،مبينة بيان الإتحاد حول الهجوم الذي وقع في مدينة مرزق جنوب ليبيا، محذرًا من أنه قد يرقى إلى جرائم الحرب، داعيا كافة الأطراف الى قبول دعوة المبعوث الأممى بضرورة هدنة إنسانية.وأدانت الصحف العمل الإرهابي الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام في العاصمة المصرية القاهرة وأسفر عن مقتل العشرات فضلاً عن العديد من الإصابات،مؤكدة أنّ هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، كما دعت إلى ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية من أجل اجتثاث الإرهاب الذي لاوطن له .// انتهى //08:48ت م0011