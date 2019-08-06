سيئول 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم انخفاض فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 25% سنويا ليصل 8ر21 مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ 7 أعوام.وقال بنك كوريا المركزي اليوم إن الحساب الجاري للبلاد حقق فائضا قدره 38ر6 مليار دولار في يونيو الماضي بتراجع قدره 08ر1 مليار دولار عن الشهر نفسه من العام الماضي.وأوضح البنك أن فائض ميزان السلع تراجع من 54ر9 مليار دولار في يونيو من العام الماضي إلى 27ر6 مليار دولار خلال يونيو الماضي.وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية خلال يونيو الماضي بنسبة 9ر15% سنويا إلى 99ر43 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة 8ر11% إلى 72ر37 مليار دولار خلال الفترة نفسها.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن البنك المركزي القول إن انخفاض الصادرات يرجع إلى استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع أسعار أشباه المواصلات والنفط وانخفاض صادرات البلاد للصين.// انتهى //09:29ت م0014