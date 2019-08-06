الجزائر 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسشاركت الجزائر في المؤتمر السنوي العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية الذي بدأ أعماله في مدينة ميدراند بجنوب إفريقيا اليوم .وأفاد بيان لمجلس الأمة الجزائري، أن المؤتمر سيبحث مواضيع تتعلق بمسألة اللاجئين والتشريد القسري في في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى جهود الدول في هذا المجال والتحديات والمبادرات المطروحة.// انتهى //11:29ت م0046