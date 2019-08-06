عام / الجزائر تشارك في المؤتمر السنوي للبرلمانات الإفريقية بجنوب إفريقيا
الثلاثاء 1440/12/5 هـ الموافق 2019/08/06 م واس
الجزائر 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس
شاركت الجزائر في المؤتمر السنوي العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية الذي بدأ أعماله في مدينة ميدراند بجنوب إفريقيا اليوم .
وأفاد بيان لمجلس الأمة الجزائري، أن المؤتمر سيبحث مواضيع تتعلق بمسألة اللاجئين والتشريد القسري في في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى جهود الدول في هذا المجال والتحديات والمبادرات المطروحة.
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11:29ت م
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