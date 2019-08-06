جنين 5 ذو الحجة 1440هـ الموافق 6 أغسطس 2019م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، ثلاثة أسرى محررين من بينهم صحفي من خلال اقتحام بلدتي برقين وكفردان غرب محافظة جنين.وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر الصحفي محمد علي عتيق، والأسير المحرر مهدي جميل العاصي، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما في بلدة برقين ، فيما اعتقلت تلك القوات الاحتلال الأسير المحرر محمد فاروق عابد، من بلدة كفردان عقب مداهمة منزله وتفتيشه.// انتهى //11:30ت م0047