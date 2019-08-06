مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسنظمت اللجنة الشرعية والعلمية بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة أمس، محاضرة عن "جهود المملكة في خدمة الحجاج" ألقاها عضو اللجنة محمد بن علي العبداللطيف، بجامع عائشة الراجحي في حي العزيزية بمكة المكرمة.واستعرض العبداللطيف خلال المحاضرة جهود المملكة قبل وصول الحجاج، وما تقدمه من خدمات، والتواصل مع المسلمين من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين، وتوعيتهم بأحكام الحج، وإرسال الإحرامات لهم في بلادهم، والترحيب بهم، وتسخير جميع الجهود في كافة القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن، منوهاً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واستعداداتها في المنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت والمشاعر المقدسة، وجميع المقار التي تخدم حجاج بيت الله الحرام.وتأتي هذه المحاضرة ضمن الحملة التوعوية التي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بعنوان "الحج دعوة ومنهج قويم"، وتنفذها الوزارة خلال حج هذا العام 1440هـ.// انتهى //11:31ت م0050