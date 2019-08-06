المدينة المنورة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسعبر عدد من الكشافة بالمدينة المنورة الذين جندوا أنفسهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف عن سعادتهم الغامرة بنيلهم شرف خدمة ضيوف الرحمن خاصة مساعدة كبار السن والعجزة وضعاف البصر في عبور الشوارع والتائهين الذين يستدلون عن وجهتهم وأماكن سكنهم.وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن تطوعهم الكشفي نابع عن حب لهذا العمل الإنساني المشرف في خدمة ضيوف الرحمن مبتغين الأجر والثواب من الله عز وجل، موضحين أن عملهم يرتكز على تنظيم دخول المصلين من وإلى المسجد النبوي الشريف ومساعدة كبار السن والعجزة وكذلك توفير عربات متحركة لنقل العجزة إلى الأماكن التي يريدونها وتنظيم حركة المشاة وتقديم كل ما يمكن عمله للزوار الكرام، مبدين سعادة غامرة وفخرا واعتزازا بأداء هذا الواجب لزوار طيبة الطيبة.وقال الكشاف علي الرشيدي: إن الخدمات الكشفية التي نتشرف بتقديمها لحجاج بيت الله الحرام زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة عبور المشاة تأتي بالتعاون مع المرور وخدمة إرشاد الحجاج التائهين وخدمة دفع العربات للحجاج الطاعنين بالسن والإرشاد وإعادتهم إلى نزلهم، معبرًا عن سعادته بتقديم العون والمساعدة للحجاج وتكتمل السعادة عندما نرى رضا الحاج ودعواتهم لنا.// يتبع //11:33ت م0052

وأكد الكشاف قاسم مرزوق أن العمل الذي يقومون به الكشافة في حج هذا العام 1440هـ من أفضل وأمتع الأعمال لتقديم كل مساعدة يحتاجها الحاج خاصة كبار السن والأطفال وخِدماتهم بالمراكز الصحية والمستشفيات ونقلهم إلى دور السكن الخاص بهم وارشاد التائهين منهم ويكفي الدعوات الطيبة التي نسمعها منهم بالإضافة إلى اكتساب الخبرات الميدانية من تعلم أكثر من لغة والإسعافات الأولية.أما الكشاف عبدالرحمن اللغوي فقال أحمد الله عزل وجل بأن حقق أمنيتي بالمشاركة والعمل في المعسكر الكشفي التطوعي في الحج، مقدما شكره لمسؤولي المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة للدورات التدريبية التي تم تقديمها لنا والتي اكتسبنا من خلالها الخبرات التربوية في حب مساعدة وخدمة الآخرين وتقديم العون لهم بالإضافة إلى عكس الصورة المثلى لأبناء هذا الوطن في خدمة حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف.وأوضح أن عملنا يبدأ من الساعة الخامسة عصرا حتى الساعة العاشرة مساء ونفتخر ونتشرف بهذا العمل خاصة أنه يقدم لضيوف الرحمن بتقديم العون والمساعدة للحجاج المسنين وإيصالهم ونقلهم بعربات القولف واليدوية وأيضا مشاركتنا مع فرع وزارة الصحة في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف إلى جانب تنظيم حركة سير العابرين والمشاة من المسجد النبوي وإليه من الحجاج .// يتبع //11:33ت م0053

وفي استطلاع للرأي أشاد عدد من الحجاج لـ " واس " بالخدمات المميزة الذي يقدمها هؤلاء الكشافة منهم صغار في السن ولكن كبار في عملهم الإنساني المشرف وأن ما يقدموه لهو فخر لكل شاب أو كشاف سعودي يشارك في هذا البرنامج الذي يحرص المشاركون فيه على تقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.وعبروا في الوقت نفسه عن إعجابهم الشديد بالتطور العمراني الهائل والتوسعة الضخمة بالمسجد النبوي الشريف وساحاته وبكل ما يحتويه من خدمات جليلة ومميزة لمسوها لحظة وصولهم مطار المدينة المنورة وإلى الفندق وفي كل مكان يتواجدون طيبة الطيبة إلى جانب تواجد رجال الأمن في كل مكان يتواجد فيه الحاج مما يشعرنا بالأمان في تنقلاتنا بأريحية تامة.يذكر أن من أهم أهداف المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة هو تأصيل حب الوطن والانتماء إليه وإظهاره بالمظهر المشرف أمام ضيوف الرحمن من زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وإبراز الدور التربوي للنشاط الكشفي من خلال خدمة المجتمع وتنمية روح العمل التطوعي لدى الكشافين وذلك بمتابعة وإشراف القادة المشاركين في المركز بالعمل بروح الفريق الواحد وفقاً للطريقة الكشفية التي تنمي لدى الكشاف العديد من الصفات التربوية السليمة.// انتهى //11:33ت م0054