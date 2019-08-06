حائل 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واستواصل إدارة جوازات منطقة حائل، والإدارات التابعة لها بمحافظات بقعاء والشنان والغزاله وكذلك إدارة متابعة الوافدين بالمنطقة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتقديم الخدمات للمراجعين.وأوضح المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة حائل العميد سليمان بن محمد الخليل أن الإدارة تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.ودعا من جهته مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد منصور بن متعب العردان المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية “ابشر، مقيم” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.// انتهى //11:42ت م0057