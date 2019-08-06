مسقط 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأدانت سلطنة عمان بشدة الانفجار الذي وقع بمحيط القصر العيني في القاهرة وأدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية أن سلطنة عمان تجدد موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب ، كما أعربت عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا والشعب المصري ، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //11:44ت م0058