الرياض 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس أمام معهد الأورام بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وأدّى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء، ووصفه بأنه جريمة مروعة تتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والانسانية.وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن استنكاره لهذه الجريمة البشعة التي تبرهن على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها، مؤكداً ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على كشف ملابسات هذا العمل الإجرامي الجبان والقبض على مرتكبيه وتقديمهم للقضاء العادل، معرباً عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.// انتهى //11:55ت م0060