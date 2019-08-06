مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ، اليوم في مقر الأمانة بمكة المكرمة, المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، وقائد عام معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكنور صالح بن رجاء الحربي ، وعدداً من القيادات الكشفية والكشافة.وأشاد معالي المهندس القويحص خلال اللقاء بجهود جمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن ومساهمتهم مع أمانة العاصمة في تنفيذ خطة التشغيل بالحج ، منوهاً بالجهود المجتمعية التي يقوم بها أفراد الكشافة, مؤكداً أن الخدمة الكشفية خدمة سامية ومن الأمور التي يتضح أثرها في المجتمع.من جهته أثنى الدكتور الفهد على التعاون القائم بين الجمعية والأمانة الذي يحقق الأهداف المرجوة بخدمة حجاج بيت الله الحرام ، والعمل على سلامتهم وراحتهم وأمنهم وتقديم أفضل الخدمات لهم ، شاكراً القيادة الرشيدة لتوفير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.يشار إلى أن معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، تُسهم مع أمانة العاصمة المقدسة ، بمنع البائعين المتجولين بطرق غير نظامية ، ومنع الحلاقة حول الساحة المحيطة بالجمرات ، والتأكد من حصول المحلات على رخص نظامية ووجود الشهادات الصحية لمزاولي مهنة بيع المواد الغذائية ، والتأكد من وضع التسعيرة الرسمية في مكان بارز بالمحلات المرخص لها بالبيع والتموين .// انتهى //13:45ت م0110