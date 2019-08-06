القاهرة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة تحت عنوان "تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030"، خلال الفترة من 11 – 12 سبتمبر المقبل، بمشاركة 30 خبير من مختلف الدول العربية، وبرعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي المصري للمرأة.وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم أن أعمال المؤتمر ستتناول الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة، وقضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية (وفيات الأمومة - الزواج المبكر)، فضلًا عن الرعاية الصحية للمرأة في المراحل العمرية المختلفة.وأضاف أن "المؤتمر سيناقش مؤشرات المتابعة والتقييم لبرامج صحة المرأة، إضافة إلى استراتيجيات إدارة فاعلة لمنظومة برامج صحة المرأة العربية، ودور المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز برامج صحة المرأة".// انتهى //13:47ت م0111