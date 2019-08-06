الدمام 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة " سقيا وظلال " لتوزيع المياه الباردة والمظلات على العمال وأفراد المجتمع في الشوارع وعدد من المواقع، وذلك انسجاماً مع مبادرات البلدية تجاه المجتمع التي تستمر طوال فصل الصيف.وأفاد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أنه سيتم خلال هذه المبادرة توزيع أكثر من 8000 عبوة ماء، وقد انطلقت من صناعية الخليج بالثقبة بتوزيع عبوات مياه الشرب الباردة والمظلات على العمال الذين يعملون في الورش والمنشآت، لتخفيف الجو الحار عنهم خلال موسم الصيف، كما سيتم توزيع عبوات المياه في سوق المواشي والمسلخ، وفي الشوارع ومواقع الإنشاءات.وأكد المهندس الزايدي، سعي البلدية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بمخاطر الإنهاك الحراري، وتشجيع مشاركة المجتمع في توفير عبوات مياه الشرب الباردة للجميع نظراً لارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى استمرار بلدية الخبر في إقامة مثل هذه المبادرات لما لها من أثر على المجتمع في الوقت الذي ترحب فيه بجميع الأنشطة والآراء لدعم مثل تلك المبادرات.// انتهى //13:48ت م0113