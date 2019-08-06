عرعر 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر اليوم مبلغ وقدره 664415 ريالاً، شملت كفالات شهرية للأيتام والأرامل وكفالة الطعام لشهر أغسطس، إضافة إلى كسوة العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأوضحت الجمعية أن المساعدات المالية والغذائية استفاد منها 1050 يتيماً و335 أسرة داخل مدينة عرعر, لافتة إلى حرصها على إيداع المساعدات في وقتها المحدد دون تأخير قدر المستطاع، مقدمة الشكر والتقدير لجميع الكفلاء والمتبرعين لهذه الفئة الغالية.// انتهى //13:51ت م0116