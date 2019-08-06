نجران 05 ذو الحجة 1440هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واستواصل أمانة منطقة نجران عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وفق خطة عمل شاملة.ووجّه أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان الوكالات والإدارات المعنية في الأمانة والبلديات المرتبطة، التي تستدعي طبيعة عملها الاستمرار ببذل أقصى الجهود لخدمة المواطن والمقيم، وتسيير العمل خلال الإجازة.وشدد عيبان على بذل أقصى الجهود في متابعة أعمال النظافة والرقابة الصحية في الأسواق والمحال التجارية، والمراقبة على كل ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم في إطار مسؤولية الأمانة الصحية والرقابية، إضافةً إلى تهيئة وتجهيز الحدائق والمتنزهات للأهالي والزوار.// انتهى //13:53ت م0118