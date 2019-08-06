السيح 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسحصلت كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج على الاعتماد الأكاديمي الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية للعلوم الصحية والاجتماعية AHPGS لمدة خمس سنوات بعد إتمامها لجميع متطلبات الجودة وتطبيق نظم ومعايير الاعتماد الأكاديمي، ويشمل اعتماد برامج البكالوريوس الخمسة التي تقدمها الكلية: بكالوريوس العلاج الطبيعي، والأشعة والتصوير الطبي، والمختبرات الطبية، والتمريض، وتقنية الأجهزة الطبية الحيوية.وأعرب معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز المتميز لكليه العلوم الطبية التطبيقية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد استمراراً للإنجازات التي حققتها كليات الجامعة وما وصلت إليه من تطور من حيث تجويد البرامج والخطط الدراسية وتناغمها مع التطورات العالمية في استخدام الوسائل التعليمية، وتميز أعضاء هيئة التدريس وتوفر البيئة التعليمية المتكاملة، وأن هذا المنجز من أهم المكتسبات التي تسعى إليها كليات الجامعة وفروعها للمنافسة في سوق العمل الذي يتطلب أن تكون على كفاءة عالية يدعمها اعترافاً دولياً بجودتها.وقدم معالي مدير الجامعة شكره لوكلاء وأعضاء هيئه التدريس وجميع منسوبيها على جهودهم في الوصول إلى هذا الإنجاز المشرف، كما قدم شكره لعمادة التطوير والجودة على ما قدموه من أعمال وبرامج نوعية، والشكر موصول لبقيه الوكالات والإدارات التي ساندت تلك الجهود، وتكللت بتحقيق هذا الإنجاز الذي يبين أنّ الجامعة ماضية في طريقها نحو التميز والريادة العالمية واضعة نصب عينيها الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير البيئة المثالية للطلاب والطالبات.// انتهى //13:58ت م0119