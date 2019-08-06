مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واستكثف أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية , نشاطها الرقابي خلال هذه الفترة التي تشهد فيها مكة المكرمة تواجداً لضيوف الرحمن، وتزايداً في الطلب على المواد والسلع الغذائية مؤكداً استمرار الجولات الميدانية لرصد المخالفات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين .وقد ضبطت البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة مخبزا عشوائيا مخالفا داخل حوش شعبي بنطاق البلدية تديره عمالة مخالفة ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية .وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن غالب المشيخي أنه تم إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تم ضبطها حيث تقدر بواحد طن ، وصادرت الفرق الرقابية جميع الأدوات المستخدمة لتحضير الطعام.كما ضبطت بلدية الشوقية مستودعاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية والتجارية يتبع لأحد الفنادق، وجرى التحفظ على مركبة تستخدم لنقل المواد الغذائية بمشاركة مركز الإسكان التابع للبلدية.// انتهى //14:01ت م0120