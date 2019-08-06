الدمام 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم، الزي الجديد للمديرية العامة للسجون بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان.ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمامٍ للإصلاحيات، والبرامج المقدمة لنزلائها لتطويرهم وتأهيلهم، والاستفادة المثلى من فترة العقوبة، مؤكداً سموه أن الدولة -أيدها الله- حريصةٌ على بذل كل الجهود ليخرج النزيل للمجتمع وقد استفاد من فترة العقوبة بالشكل الأمثل، واكتسب مهارات تسهم بمشيئة الله في عدم عودته لارتكاب الخطأ، وقدرته على الاعتماد على نفسه، واندماجه في المجتمع .وأضاف سموه، أن تغيير الزي والشعار لمديرية السجون، هي رسالة أن عملية التطوير للأجهزة الأمنية وعملياتها مستمرة بمشيئة الله ثم بدعم القيادة "أيدها الله" لمواكبة كافة المستجدات، وتحقيق الأهداف السامية التي تسعى لها، عبر بسط الأمن وتحقيق العدالة، وإصلاح المجتمع، وفق الأنظمة والتعليمات السارية، مشدداً سموه على أهمية استشعار الأمانة تجاه النزلاء، وتطوير البرامج المقدمة لهم، خصوصاً لفئة النساء، متمنياً سموه للإدارة ومنسوبيها التوفيق.من جهته أعرب مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله بإطلاق الزي الجديد للإدارة في المنطقة الشرقية، الذي يتواكب مع الخطوات التطويرية التي أطلقها سمو وزير الداخلية، مؤكداً عمله مع زملائه في الإدارة لتحقيق التطلعات والأهداف المأمولة من الإدارة.// انتهى//14:01ت م0121