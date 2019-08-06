المدينة المنورة 5 ذو الحجة 1440هـ الموافق 6 أغسطس 2019م واستكثف أمانة المدينة المنورة جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمولات لمكافحة السلع المقلدة ومنع الغش التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وكذلك صناعة حالة من الموثوقية بين الحجاج وأسواق المدينة - على اختلاف اسمائها - الأمر الذي ينعكس إيجابا على اسم المدينة ومكانتها في ذاكرة ضيوف الرحمن .وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبد الله بن عبدالعزيز التويجري أن الأمانة - ممثلة في الإدارة العامة للشئون الرقابية والأسواق بوكالة الخدمات - كلفت الفرق الميدانية بجولات على مدار الساعة على الأسواق التجارية لرصد أي مخالفة وتطبيق النظام بحق المخالفين، مضيفا أن تكثيف الأمانة لرقابتها على الأسواق التجارية والمولات يتزامن أيضاً مع قرب عيد الأضحى المبارك وزيادة إقبال الأهالي على تلك الأسواق لشراء مستلزمات العيد وهو ما يضاعف المسؤولية على الأمانة لضبط الأسواق وضمان منع المخالفات.وأكد التويجري أن الأمانة تنطلق من مبدأ تحقيق التكامل في منظومة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله وزوار المدينة المنورة والحرص على أن يحظوا بأقصى درجات الراحة طيلة مدة إقامتهم بطيبة، وذلك بالشراكة والتنسيق مع كافة الجهات العاملة في خدمة الحجاج.وأشاد التويجري بالدور الذي تقوم به إمارة منطقة المدينة المنورة في الإشراف على الجهات العاملة في الحج وتنسيق جهودها للوصول إلى عمل تكاملي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة على الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة التي تحظى بها كافة القطاعات في تأديتها لمهامها.//انتهى//14:02ت م0122