جدة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسكشفت الإدارة العامة للنظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة عن خطتها لموسم حج 1440هـ التي انطلقت في الـ 20 من ذي القعدة وتستمر حتى الـ 7 من ذي الحجة وذلك على ثلاث مراحل، تهدف إلى توفير كل السبل لأمن وسلامة الحجاج المسافرين وسرعة العمل على إزالة الآثار المترتبة على توافد الأعداد الزائدة من الحجاج أو الزائرين على مدينة جدة.وأوضحت الأمانة أن المرحلة الأولى الممتدة حتى 7 / 12 تركزت على تثبيت الوسائل والأماكن والتركيز على الطرق والمحطات المؤدية لمكة المكرمة ومواقف السيارات، فيما تبدأ المرحلة الثانية وفق الخطة في 8 / 12 بالتركيز على نظافة مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الكورنيش وتنتهي في 15 / 12 لتنطلق بعدها مباشرة المرحلة الثالثة من خلال استعادة كفاءة المناطق والتركيز على الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة والمواقف والتركيز على التقاط المبعثرات.// يتبع //14:08ت م0123

وبينت أمانة جدة أنها جندت نحو 4717 عاملاً ومشرفاً وجهزت 731 معدة بالإضافة لإنشاء مركز عمليات دائم على مستوى كل مشروع نظافة مكون من الإدارة العامة للنظافة والمرادم والبلديات الفرعية يعمل على مدار الساعة طول موسم الحج للمتابعة المستمرة لسير العمل وإدارة أي مواقف طارئة, كما تم تكوين مجموعات سيطرة ميدانية لإدارة العمل الميداني, بالإضافة لتجهيز قسم متنقل من الورشة لتلبية أي طلب تدخل لحادث مفاجئ على الطرق الواقعة في نطاق العقد, وتكوين فرقة طوارئ في كل منطقة عقد مكونة من معدات وأيد عاملة تكون جاهزة للدفع الفوري والتدخل لمعالجة وتصحيح أي أوضاع طارئة .ولتغطية فترات الفواصل الزمنية بين الورديات أشارت أمانة جدة إلى تشكيل فرقتي طوارئ لكل منطقة عقد مكونة من معدات وأيد عاملة تغطى التوقيتات الحرجة من الساعة 12 ظهراً إلى 4 عصراً وكذلك من الساعة 2 صباحاً إلى 4 صباحاً وتساند العمالة المخصصة للوردية المسائية كما تعمل على تسديد بلاغات عمليات الأمانة والبلديات الفرعية.// انتهى //14:08ت م0124