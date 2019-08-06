جيزان 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واستشارك كشافة تعليم جازان منذ مطلع شهر ذي الحجة الحالي في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ، ضمن منظومة العمل لتوفير كافة أسباب الراحة والطمأنينة للحجاج .وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ياسر بن فتح الدين الدويري أن المشاركة في موسم الحج واجب ديني ووطني على كافة أبناء الوطن كل حسب موقعه واستطاعته ، مضيفاً أن الكشاف يشكل نموذجاً مشرفاً للشاب المسلم الذي يقدم الخدمة لضيوف الرحمن بكل إخلاص وتفانٍ وبشكل تطوعوي يدفعه حبه لدينه ووطنه ، مشيداً بما تقدمه الكشافة من فوائد تتمثل في تكوين شخصية الطالب من غرس حب الدين والوطن وحب ولاة الأمر –حفظهم الله - ، وتعزيز روح القيادة والتعاون ومحبة العمل التطوعي وإنشاء جيل صالح يخدم دينه ووطنه ومجتمعه ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، سائلاً الله أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يتقبل منهم وأن يعيدهم سالمين غانمين.يذكر أن كشافة تعليم جازان شاركت في عددٍ من المخيمات الاستعدادية للتدريب على مهارات خدمة ضيوف الرحمن ومهامهم أثناء موسم الحج ، حيث يشارك في موسم حج العام الحالي 64 كشافاً وقائداً كشفياً ، يقدمون المساندة للعديد من الجهات الحكومية كوزارة الصحة في مستشفيات منى وعرفات ، ومساندة أمانة العاصمة المقدسة ووزارة الحج والعمرة ووزارة الشؤون الإسلامية وأمانة العاصمة المقدسة ، وذلك بشكل سنوي خلال في موسم الحج.//انتهى//14:12ت م0125