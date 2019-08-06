منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأصدرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خرائط تفاعلية للمشاعر المقدسة لإرشاد وتعريف حجاج بيت الله بالأماكن التي يقصدونها بسهولة ويسر.وتهدف الهيئة إلى الحد من ظاهرة الضياع التي تواجه الحجاج وضمان وصولهم إلى مقر مخيماتهم وأماكن الخدمات العامة وأبرز المعالم في المشاعر المقدسة ومحطة القطار ومواقف انتظار السيارات إضافة إلى الحدود الشرعية للمشاعر.وتتضمن الخريطة التفاعلية مخطط للمشاعر (منى – مزدلفة – عرفات ) حيث يستطيع الحاج أن يضغط على الموقع المراد زيارته وتقوم الخريطة التفاعلية بإرشاده لأفضل الطرق ولتجنب الازدحام.وتتمثل شبكة طرق المشاعر المقدسة بالطرق الرئيسية الطولية الرابطة بين المشاعر, تم ترقيمها بأرقام (زوجية) وطرق عرضية تم ترقيمها بأرقام فردية وطرق المشاة الرئيسية والفرعية.// انتهى //15:38ت م0162