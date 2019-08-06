جدة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والاضاحي الدكتور بندر بن محمد حمزه حجار أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي قد أتم جميع الاستعدادات الفنية والتقنية والتشغيلية لموسم حج 1440، واكتمالها لبدء العمل بالطاقة القصوى، خلال أيام الحج وإنجاز أكثر من مليون أضحية في 84 ساعة عمل متواصلة، يتناوب عليها أكثر من 40 ألف مشغل وتقني ومشرف شرعي وصحي وإداري لإتمام عمليات الهدي والأضاحي وفرزها وتعليبها وتخزينها وفق أفضل الطرق الشرعية والصحية، مع محافظة المشروع على نظافة وسلامة بيئة منطقة المشاعر.جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي عقده مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي اليوم، بمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وضم ممثلي الجهات الحكومية والمقاولين المشاركين في تشغيل المشروع، حيث تم الاطلاع على آخر الترتيبات وتنفيذ أعمال المشروع خلال موسم حج هذا العام.وقال الدكتور حجار: إن المشروع يدخل ضمن الجهود والمرافق التي أنشأتها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ عام 1403هـ، بهدف تيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيماً لهذه الشعيرة، مشدداً على متابعته الدقيقة عبر سلسلة طويلة من الاجتماعات والزيارات للتغلب على جميع الصعوبات التي تنشأ عن إدارة عمل بهذا الحجم في زمن محدد جدًّا، لأداء مهمة دقيقة، وأهمية تظافر الجهود وانطلاقة العمل بروح الشراكة والتعاون وإيجاد المرونة التي تساعد للوصول إلى الهدف المشترك وهو إنجاح أداء النسك وفق ما تتطلع إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بداء من وصول ضيوف الرحمن لأداء مناسك حجهم وحتى عودتهم.وأفاد الدكتور حجار أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.من جانبه، بين مشرف مشروع المملكة للهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي أن هناك 10مشاريع تطويره تم الانتهاء منها هذا العام تماشيا مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي، ومواصلة تأهيل المجازر التابعة للمشروع تزامناً مع تزايد أعداد الحجاج بهدف رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاجية للمجازر الـ 8 في منطقة المشاعر المقدسة، مشيراً إلى أن إدارة المشروع تعمل طوال العام مع الجهات المختصة بهدف تمكين الحجاج من أداء سنة الأضحية ونسك الهدي وفق القواعد الشرعية، ولتسهيل على حجاج بيت الله الحرام وتوزيع اللحوم على مستحقيها داخل المملكة وخارجها ليشمل المستحقين من دول العالم.وأفاد أن المشروع يعمل بالتعاون مع 10 جهات حكومية هي وزارات الداخلية، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والحج والعمرة، والبيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تطوير مكة المكرمة، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة.// انتهى //15:48ت م0166